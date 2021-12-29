شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تدعو وزارة الخارجية لفتح مكاتب تصديقات لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، وزارة الخارجية بسرعة التوسع في فتح مكاتب تصديقات لتلبية احتياجات المواطنين.

توصية لجنة العلاقات بمجلس النواب، جاءت خلال اجتماع أمس للجنة برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة مشاكل مكاتب التصديقات التي تواجه المواطن المصري والتي لا تلبي احتياجاته، وأكد النواب اللجنة على عدم وجود مكاتب تصديقات كافية في كافة المحافظات، وعدم وجود موظفين للعمل بها فضلا عن وجود سوء توزيع لهذه المكاتب جغرافياً.

كما أكد نواب لجنة العلاقات الخارجية أن مكتب تصديقات بني سويف غير أدمي وعلى مساحة 60 متراً ويعمل به ثلاث موظفين فقط، وهذا العدد لا يكفي مطلقاً حيث أن المكتب يخدم محافظتي بني سويف والفيوم، وذلك بسبب غلق مكتب تصديقات الفيوم بسبب عدم وجود موظفين منتدبين يعملون به، وذلك بسبب عدم وجود استراحة للمبيت.