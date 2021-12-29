انت الان تتابع خبر كورونا يضرب ريال مدريد من جديد اصابة اربعة لاعبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الملكي، في بيان رسمي: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".

ويشار الى أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

