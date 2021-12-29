انت الان تتابع خبر تابعوا نشرة السومرية.. لقاء الاطار والتيار ومرشح رئاسة البرلمان وميناء الفاو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الحلبوسي المرشح الاقوى لرئاسة البرلمان.. تقدم والعزم يتفقان،، والكرد يشكلون لجان لمناقشة الاستحقاق الانتخابي.
= وزارة النقل تطلق رصاصة الرحمة على ميناء الفاو،، عقد الربط السككي يقتل امال العراقيين،، وايران المستفيد الاكبر.
= الحزن يعم بغداد بعد استشهاد الجوراني،، والقائد العام يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري.
= وزارة النقل تطلق رصاصة الرحمة على ميناء الفاو،، عقد الربط السككي يقتل امال العراقيين،، وايران المستفيد الاكبر.
= الحزن يعم بغداد بعد استشهاد الجوراني،، والقائد العام يوجه بتكثيف الجهد الاستخباري.