تحذير من 'تسونامي إصابات' بسبب 'دلتا' و'أوميكرون'

وقال غيبريسوس في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية ويجب تطعيم 70 % من سكان العالم"، داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.



يذكر أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا إصابات جديدة قياسية أمس الثلاثاء.

وما زالت بعض الدول تعاني من المتحور "دلتا" السابق على "أوميكرون"، ومنها بولندا التي سجلت 794 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد في الموجة الرابعة من التفشي.

