السفير الأمريكي السابق في العراق يكشف تفاصيل «التلاعب» بمحاكمة صدام حسين.. ويؤكد: «شهدت انتهاكات.. ولم تكن مثالية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في العراق، أن محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين شهدت "العديد من الانتهاكات ولم تكن مثالية"، وذلك قبيل الذكرى الـ 15 لإعدام الرئيس العراقي الأسبق.

وقال فورد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن المحاكمة نفسها "كانت بها مشاكل بلا شك، حيث اغتيل بعض محامي الدفاع، وهو أمر فظيع".

وتابع فورد أنه أثناء المحاكمة نفسها، "قدم الادعاء أحيانا أدلة دون السماح للدفاع برؤيتها أولاً، حتى اندهش الدفاع من الأدلة الجديدة".

وأشار السفير الأمريكي السابق إلى أن النيابة "عثرت على العديد من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين ومتهمين آخرين، والتي تورطهم بشكل مباشر في تهم مجازر الدجيل".

وأكمل: "لذلك لم يكن هناك شك حقاً في أن صدام والمتهمين الآخرين كانوا مذنبين بارتكاب الجرائم، لكن العملية نفسها لم تكن بالتأكيد مثالية".

وكان صدام حسين قد أُعدم في الـ 30 من ديسمبر عام 2006، في الليلة السابقة لبدء أحد أهم الأعياد الإسلامية، عيد الأضحى.

ونجح الرئيس العراقي الأسبق في تجنب إلقاء القبض عليه لمدة 6 أشهر بعد غزو الولايات المتحدة للعراق بحجة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في عام 2003.

وفي ديسمبر من العام ذاته، ألقي القبض عليه بالقرب من مسقط رأسه، تكريت، وعُقدت الجلسة الأولى للمحكمة الخاصة في يوليو 2004، وأدانت المحكمة حسين بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالإعدام شنقا في 5 نوفمبر 2006.