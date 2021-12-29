قتل وسرقة بالإكراه.. حبس 3 متهمين 15 عامًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بحبس 3 أشخاص 15 عامًا، في اتهامهم بالشروع في قتل "عامل" عمدًا مع سبق الاصرار، وسرقة دراجة بخارية وهاتف محمول تحت تهديد السلاح، وأطلقوا عليه النيران.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، في القضية رقم 2688 لسنة 2021 جنايات الزقازيق.

وترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على السيد عصام، مقيم القرين، مصابًا بجروح خطيرة وجرى نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود.م" عامل" وأحمد. ح" فني ديكور، و"عبدالله. إ"عامل، و"هيثم. ب"-سائق".

وبالعرض على النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.