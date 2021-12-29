تشتهر مكة المكرمة، تلك المدينة المباركة الساحرة التي تتعلق بها القلوب كما تهواها النفوس؛ حيث تمتلك مدينة مكة شهرة واسعة لا مثيل لها سواء كان من الناحية الدينية أو الجغرافية وكذلك السياحية وغير ذلك من جوانب شهرتها التي لا حدود لها، كما تمتلك مكة مكانة بارزة بين كافة المدن الأخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضًا، فهي معبر تجاري هام منذ عصور تاريخية ماضية، وللرد على ذلك السؤال المتكرر بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ قد نحتاج إلى مجلدات تتضمن شهرة تلك المدينة المباركة، لذا سوف يعرض لكم موقعنا أبرز وأهم معالم شهرة مكة خلال السطور التالية.

تشتهر مكة المكرمة بالعديد من عناصر الشهرة التي جعلتها محط الأنظار منذ أقدم العصور وحتى عصرنا هذا، وإليكم بعض جوانب شهرة تلك المدينة المميزة:

قبل ظهور الإسلام كانت مقصدًا هامًا لمرور القوافل التجارية، وتنشيط حركة التجارة في أرجاء المنطقة.

بعد ظهور الإسلام أصبحت بجانب كونها معبرًا تجاريًا، أيضًا أصبحت مركزًا دينيًا هامًا، خاصة وأنه هناك الآلاف من الحجاج الذين يتوافدون إليها لأداء فريضة الحج.

إلى جانب ذلك أصبحت مكة مدينة سياحية مثالية، وذلك لما حظيت به من اهتمام مميز من جهة الحكومة السعودية.

تسمية مكة

عرفت مدينة مكة بالعديد من الأسماء الأخرى، وعلى الرغم من ذلك فقد زاد شهرتها باسم مكة دونًا عن غيره من الأسماء الأخرى، وربما يرجع تسمية مكة بذلك الإسم لأسباب متعددة منها:

قيل لأنها قليلة الماء.

كما قال آخرون، لأنها تمك وتُذهب ذنوب من جاءها نادمًا متضرعًا لله.

يرى آخرون أن سبب تسميتها بمكة يعود إلى أنها تمك الظالم وتهلكه أيضًا.

من أشهر أسماء مكة (بكة، أم القرى، البلد الأمين، المقدسة، البلدة، الوادي، العتيق، وغير ذلك من الأسماء الأخرى).

مكانة مكة المكرمة الدينية

إليكم إجابة السؤال بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ الذي يتناوله الكثيرين؛ حيث تمتلك مكانة مميزة لا مثيل لها، ومن ذلك ما يلي:

مكة هي أول بيت وضع للناس فأصبح ملاذ وأمان كل من لجأ إلى الله عنده.

تعتبر مكة المكرمة هي قبلة المسلمين الذين يتجهون إليها في صلاتهم.

مكة هي بلد الأمن التي ذكرها الله في القرآن.

دعا لها سيدنا إبراهيم عليه السلام، بأن تكون بلد الأمان والخير والرزق.

وُلد بها أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يهب الله بها ضعف الثواب لكل من يفعل الخيرات على أرضها.

مكانة مكة التجارية

تمتلك مكة المكرمة مكانة تجارية لا بأس بها منذ القدم، ولكن بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ وإليكم الإجابة عبر النقاط التالية:

ظلت مكة منذ أقدم العصور معبرًا تجاريًا هامًا لكافة القوافل التجارية من مشارق الأرض ومغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب أيضًا.

خاصة وأنها تقع في منتصف شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

كما أنها وقتذاك كانت تمتلك عيون المياه الجوفية التي كانت أهم مصادر المياه.

بعد ظهور الإسلام نشطت مكانة مكة التجارية، لما بدر من استيعاب مكة للعدد الكبير من الحجاج بشكل سنوي، مما أتاح الفرصة لمكة لعرض تجارتها أمام الوافدين إليها من كافة البلدان.

موقع مكة المكرمة

تمتلك مدينة مكة موقع جغرافي متميز، منحها مكانة مرموقة بين المدن الأخرى، وإليكم أهم تفاصيل موقع مكة الجغرافي:

تقع مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية.

تصل مساحتها إلى 480 هكتار.

يفصلها عن جدة مسافة تصل إلى 73 كيلو متر.

تبعد عن مدينة الطائف بحوالي 87 كيلو متر.

كما تبعد عن المدينة المنورة بحوالي 450 كيلو متر.

كذلك يفصلها عن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مسافة تصل إلى 990 كيلو متر.

تقع مكة على خط عرض 31 درجة، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 280 متر.

لعل أفضل إجابة حول السؤال بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ هو أنها تقع بين مجموعة وديان، ويحيط بها عدد سلسلتان من الجبال من جهات الشرق والغرب والجنوب.

تمتلك طقسًا حار جاف، يصل في الضيف إلى 45 درجة مئوية، بينما يصل في الشتاء إلى درجة حرارة تتراوح بين 15 - 20 درجة مئوية.

أسوار مكة

من المؤكد أن مكة في حماية الله منذ القدم، وقبل ظهور الإسلام، هذا وقد تمتعت بالعديد من سبل الحماية أيضًا منها:

تمتلك مكة مجموعة من الجبال العملاقة الشامخة التي جعلت منها حصنًا منيعًا، والتي من أشهرها:

جبل النور:

الذي يوجد بباطنه غار حراء، موضع تعبد سيد الخلق ﷺ.

جبل الثور:

الذي يوجد به غار ثور الذي مكث فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع خليله أبي بكر الصديق أثناء الهجرة إلى المدينة المنورة.

جبل عرفة:

الذي يعد الوقوف عليه أحد مراسم فريضة الحج.

جبل الطارقي:

يوجد شرق مشعر منى، ويعد أعلى جبال مكة؛ حيث يصل إرتفاعه إلى 900 مترًا.

جبل عمر وجبل أبي قبيس.

كما كانت مكة منذ القدم تمتلك ثلاث أسوار عاتية، تحافظ عليها من هجمات المعتدين، وتلك الأسوار هي:

من جهة الشرق: سور باب المعلاة.

من جهة الغرب: سور باب الشبيكة.

من جهة الجنوب: سور باب اليمن.

فندق بولمان زمزم مكة

في إطار الإجابة عن سؤالنا بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ يمكننا التطرق إلى فندق بولمان زمزم مكة الشهير، وإليكم أبرز تفاصيله:

يقع فندق بولمان على بعد مسافة 100 متر من بيت الله الحرام.

يتميز بأنه يطل على مواقع مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يبعد مسافة 100 متر عن موقع مطار الملك عبد العزيز الدولي.

يوجد موقف سيارات بالقرب من موقعه.

يوجد به العديد من الخدمات المميزة، مثل: خدمة الواي فاي المجانية. وجبات شهية ومميزة للنزلاء. غرف مجهزة بأفضل التقنيات، من ثلاجات وشاشات عرض ومكاتب للعمل والاستذكار، وغير ذلك من الخدمات الأخرى.



السياحة في مكة المكرمة

تعتبر مكة المكرمة من أشهر المدن السياحية بصورة واضحة، كما تم تصنيفها كونها أكثر المدن جذبًا للمسافرين، وفيما يخص السؤال بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ فإليكم إجابته:

1- المسجد الحرام

يمتلك المسجد الحرام مكانة بارزة في كافة أرجاء العالم، فهو يقع في قلب مكة، وهو أبرز الأماكن المقدسة التي تمتلك رموز دينية بارزة، ومن ذلك ما يلي:

الكعبة.

حجر إسماعيل عليه السلام.

الحجر الأسود.

بئر زمزم.

مقام إبراهيم عليه السلام.

جبليّ الصفا والمروة.

المطاف والمسعى.

بوابات الحرم.

2- جسر الجمرات

هو عبارة عن عدة جسور متداخلة، بمنطقة منى.

تم تطويره ليتحمل ملايين الحجاج، كما تم تزويده بالعديد من التصاميم الحديثة والمتطورة، التي تلائم حاجة الحجاج.

3- متحف مكة

كان عبارة عن مدرسة تم تشييدها عام 1952 م.

تم تحويله إلى متحف، ويضم مجموعة من التراث المكي وتراث الحجاز.

كما يمتلك مجموعة من القاعات التي تعرض السيرة النبوية وسيرة الصحابة، وغير ذلك من المعلومات الأخرى.

كانت هذه أبرز إجابة عن السؤال بماذا تشتهر مكة المكرمة؟ وتم عرض خلال تلك الإجابة المكانة الدينية والتجارية لمدينة مكة المكرمة، وأبرز المعالم السياحية الموجودة بها، كما تمت الإشارة إلى أسوار مكة الطبيعية والصناعية أيضًا، وموقع مكة المتميز في قلب المملكة العربية السعودية.