ماليزيا / رفع حظر السفر عن 8 دولٍ إفريقيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء، رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول ما ظهر فيها المتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الصحة، حسب وكالة "رويترز"، إن ماليزيا رفعت حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول ما ظهر فيها المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، مشيرة إلى إنتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.

وقال وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين للصحفيين، إن البلدان الثمانية التي تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة، إذ ستفرض قيودا إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول.

المصدر: "رويترز"