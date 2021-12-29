لمواجهة كورونا.. السعودية تعيد فرض الكمامات وإجراءات التباعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السعودية، الأربعاء، فرض قرارات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى الوضع الوبائي في المملكة، وتزايد الإصابات بكوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه انطلاقاً من حرص الحكومة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة ، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح غدا الخميس 30 ديسمبر.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة.

وبين مصدر وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، موضحا أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.