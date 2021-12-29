السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من مليون قرص “إمفيتامين”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:10 مساءً - أعلنت الجهات الأمنية في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب وترويج أكثر من مليون قرص ”إمفيتامين“ مخدر، كانت قادمة من خارج المملكة، ومخبأة في طرود القهوة.

وبحسب ما أورده حساب الأمن العام، في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تمكنت الجهات الأمنية من إحباط تهريب وترويج 1,070,000 قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، إن ”المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة؛ مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“.

وأكد في بيانه، أنه تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم ستة أشخاص: أربعة مواطنين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت الجهات الأمنية في المملكة، من ضبط أكثر من 30 مليون قرص ”إمفيتامين“ مخدر، كانت مخبأة في شحنة ”هيل“.

وتم إلقاء القبض على مستقبلي الشحنة، الذين تبين أن عددهم أربعة أشخاص، وهم: مواطنان، ومقيمان من الجنسية السورية، إذ تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أحبطت السلطات السعودية المختصة في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية إحباطها، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططًا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص ”إمفيتامين“ مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما: مواطن، ومقيم من الجنسية السورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب كميّة من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدِموا إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وتمكنت الهيئة في الشهر ذاته، في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة، كانت مخبأة في إرسالية ”كاكاو“.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات، تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات، بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.