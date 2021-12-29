شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لموجة أوميكرون مع موسم العطلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهبت اليابان لارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع امتلاء الطرق السريعة والمطارات بالمسافرين في بداية عطلة رأس السنة اليوم الأربعاء.

وحثت حاكمة طوكيو كما حث حاكم أوساكا السكان‭‭‬‬ على الحد من تجمعات رأس السنة بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون. وأوصى مسؤولو الصحة المسافرين بالاستفادة من فحوص الكشف المجانية عن فيروس كورونا قبل المغادرة، في ظل مخاوف من امتداد العدوى إلى الريف مع تدفق سكان المدن. وقال نوريو أوماجاري مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وكبير مستشاري الصحة بإدارة طوكيو "الخطر الأكبر يكمن في اللقاء دون اتخاذ التدابير الكافية لمنع العدوى".

وأضاف "أيضا مع التقارير التي تتحدث عن إصابات متوسطة نسبيا نتيجة السلالة أوميكرون، يقلل الناس من تقدير خطورة كورونا".