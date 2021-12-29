ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بلغت الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، في أمريكا مستوى قياسيا خلال الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء لرويترز.



وجاء في الإحصاء أن متوسط حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في أمريكا سجل مستوى قياسيا بلغ 258312 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

وبلغت الذروة السابقة للمتوسط المتحرك لسبعة أيام 250141 إصابة في 8 يناير/ كانون الثاني 2021.

ومن بين الولايات التي شهدت أعلى إصابات يومية، الثلاثاء، نيويورك التي أبلغت عن 40780 حالة وكاليفورنيا التي سجلت أكثر من 30 ألف حالة. وسجلت تكساس ما يربو على 17 ألف إصابة وأوهايو أكثر من 15 ألفا.

وتشير التقديرات إلى أن أوميكرون المتحور من فيروس كورونا شكل 58.6% من الإصابات في أمريكا حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول وفقا لبيانات نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الثلاثاء.