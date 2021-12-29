لبنان يحدد 15 مايو موعدا للانتخابات البرلمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف مايو/أيار القادم.



وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على "تويتر"، جاء أن عون "وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 (مايو) أيار للمقيمين، وفي 12 أيار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وينظر كثيرون للانتخابات البرلمانية القادمة كفرصة للخروج من عنق الأزمات والانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ أكثر من عامين.

ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية على وقع أزمات سياسية يعيشها لبنان، في مقدمتها عجز الحكومة الوليدة حديثا عن الانعقاد منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جراء رفض وزراء حزب الله الإرهابي وحليفته حركة أمل عقد أية جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير طارق البيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.