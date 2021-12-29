السودان.. الجيش يرحب بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة إن إعادة بعض الصلاحيات أخيراً لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية.



ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه أمس، أن قرار إعادة الصلاحية هدفه "وقف المهددات الأمنية التي تهدد أمن، واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر أخيراً قراراً أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.