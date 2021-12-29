شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق قافلة طبية لأهالى أسوان والكشف والأدوية مجانا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم الاربعاء، قافلة طبية لأهالي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جامعة اسوان وتحت رعاية الدكتور أشرف معبد مدير عام المستشفيات بالجامعة، وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة وعدد المتطوعين من الشباب.

جاء ذلك استجابةً لمطالب أهالي قرية غرب سهيل بحاجتهم لقوافل طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث تم علي الفور تنسيق القافلة الطبية التخصصية للرمد اليوم الاربعاء وتستمر لمدة يومين.

وتوفر القافلة الكشف المجاني من قبل أساتذة الرمد بمستشفيي جامعة أسوان وكلية الطب لجميع الحالات وتوفير الأدوية الازمة، وتحويل الحالات الي مستشفيي الجامعة لاستكمال الفحوصات واجراءات العمليات اللازمة للمرضي مجانًا.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات، إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية لإغاثة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية.