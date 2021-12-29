شكرا لقرائتكم خبر عن جدل كل عام.. هل يعاقب أصحاب فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟ نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى والقانونى، في تقرير له بحمل عنوان "ساعات تفصلنا عن معركة السوشيال ميديا.. هل يعاقب القانون على فتوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟"، الأبعاد القانونية والتشريعية للفتاوى الشاذة التى تخرج علينا كل عام بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن بدء معركة السوشيال ميديا بخصوص احتفالات رأس السنة ما بين مؤيد ومعارض وتحريم تهنئة الأقباط وهي الدعوات التي تنشط في مثل هذا الأيام من كل عام.





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