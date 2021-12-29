شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسى بـ2022: نعتز بالإنجازات المحققة على صعيد التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وجميع مؤسسات الدولة المصرية بالعام الميلادى الجديد 2022.

وبعث "مطر" تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، كما أرسل برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وقال تيسير مطر: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد داعيا الله أن يشملكم بموفور الصحة، ومتمنيا لكم التوفيق في مسؤولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل"، مضيفا: "نتمنى أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والاسلامية والعالم أجمع، وأن تكون هناك تطلعات أكبر في التنمية والاستقرار من العام الماضي، متوجها بالتهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد".

وتابع تيسير مطر: "أود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن اعتزازنا جميعا بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيسا للجمهورية، ونؤكد الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه، بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.. وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها".

وأكد "مطر" على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، داعيا القوى السياسية وأبناء الوطن بمختلف ميولهم واتجاهاتهم، للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية وتأييدها لمواجهة التهديدات التي تواجه الدولة المصرية في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.