شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المؤهلات المصرح لها بالعمل فى مجال العلاج الطبيعى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص رقم 4 لسنة 1985 والخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على عدة اشتراطات لمزاولة المهنة فى مصر، وحدد القانون المؤهلات المصرح لها بالعمل في هذا المجال، وتضمنت الأتى:-

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.