شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" توصى بتحسين شبكات المحمول بالسنبلاوين وتمى الأمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن ضعف شبكات المحمول فى أنحاء عديدة بمركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال النائب أسامة عبد العاطي مقدم طلب الإحاطة، إنه يوجد ضعف بشبكات المحمول في أنحاء مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بالوحدات المحلية بالمقاطعة وكفر الدوار وشيراهور وبالبيضاء وأبو داو، مضيفا أن هذه المشكلة تعتبر في جميع أنحاء الجمهورية وبالرغم من سوء الخدمات المقدمة إلا أنه يتم تحصيل مبالغ عالية من المواطنين وذلك دون استفادتهم بأى خدمة.

وطالب النائب أسامة عبد العاطى، مقدم طلب الإحاطة، بعمل قياسات للجودة بالمناطق المذكورة والعمل على حل المشكلة في أسرع وقت.

ورد ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أنه بالفعل تم تحديد المناطق التي تعاني من سوء خدمة شبكات المحمول وسوف يتم تشكيل لجنة لعمل قياسات لجودة شبكات المحمول غدا الخميس، للمناطق التي تعاني من سوء الخدمة، وبناء عليه سوف يتم إخطار الشركات لتقوية الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوصت لجنة الاتصالات بضرورة تشكيل لجنة لعمل قياسات الشبكات بالمناطق التي تعاني من سوء الشبكات بالتنسيق مع مقدم طلب الإحاطة وإخطار شركات المحمول للعمل على تحسين مستوي الشبكات لهذه المناطق وموافاة اللجنة بنتائج هذه القياسات.