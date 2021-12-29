"إسكان النواب" تقرر تنظيم زيارة لمدينة السادات للوقوف على حقيقة الأوضاع

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة السادات بالمنوفية للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك ، حيث آثار ما عرضه النائب أحمد أبو زيد في طلب الإحاطة بشأن مدينة السادات غضب أعضاء لجنة الإسكان ، من حيث التقصير الذى نتج عنه أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتحتاج لتحرك عاجل على أرض الواقع مراجعة لكل الملفات بها حتى لا تتفاقم الأحداث والتداعيات السلبية .

وقال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب في بيان اليوم أنه بشأن هذا التقصير تقدم بـ ( 5 ) طلبات احاطة اخري خاصة بالمواقف العشوائية ومستشفى السادات الجامعي وسوق الجملة وتعطيل مصالح المواطنين وفساد اداري لبعض نواب رئيس الجهاز ، ولا ننكر مجهود رئيس الجهاز الحالي الذي تولي المهمة منذ ثلاثة اشهر فقط لكنه لا يلقي التعاون من نوابه ، وهذا بخلاف ما تم مناقشته أمام اجتماع لجنة الإسكان بشأن مدينة السادات بالمنوفية التي تعانى من تقصير نتج عنه أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتحتاج لتحرك عاجل على أرض الواقع مراجعة لكل الملفات بها حتى لا تتفاقم الأحداث والتداعيات السلبية، من أجل أن تكون مدينة السادات فى مصاف المدن الجديدة بشكل متطور ومختلف، وخاصة كجاذبة للسكان، مثل مدن أكتوبر والشيخ زايد التى تشهد جهود تنموية وإهتمام كبير.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أمام اجتماع لجنة الإسكان أن مدينة السادات لم تنجح فى الجذب السكاني، ولابد أن يكون هناك نظرة شاملة للمدينة، لموقعها المتميز والمتوسط لمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أنه يرى أن سبب التقصير دائما ما يكون من جانب القائمين على جهاز مدينة السادات، ومن ثم لابد من وضع أيدينا على الأسباب ولا يجب أن تكون المبررات واهية، ووأن نتعامل مع المشكلة على الطبيعة بزيارة ميدانية حتى تكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة.

ولفت " أبو زيد " خلال الاجتماع أن مدينة السادات تعانى من تقصير وعدم اهتمام في منظومة النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها بالإضافة إلى قلة عمال النظافة بالمحافظة المنوفية وتردى شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات ، مشيراً إلى أن مدينة السادات أصبحت شوارعها مليئة بالقمامة والصناديق منتشرة بطرق عشوائية والأمر مثار شكوى وإلحاج من المواطنين لأنه أصبح يشكل خطورة على حياتهم وحياة أبناؤهم .

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن الأسواق تعانى العشوائية حيث يحدث تعدى صارخ على الطرق المحيطة بتلك الأسواق مما يسبب شلل مرورى بسبب القمامة المنتشرة في مختلف الطرق والشوارع مما جعل قاطنى تلك المناطق يعانون أشد المعاناة .

وانتهت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها إلى تشكيل لجنة لزيارة ميدانية السادات للوقوف على حقيقة الأوضاع خاصة أنها شكاوى كثيرة تحتاج لموقف واضح من أجل خدمة وتلبية مصالح المواطنين، حيث أكدت اللجنة أنه سيتم مناقشة كافة ملابسات الطلب بشأن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، على أرض الواقع، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات.