شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مهنئا الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد: امض راضيا بما قدمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يشرفنى أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلى القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

وتابع "عاماً جديداً نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد".

وأضاف رئيس مجلس النواب "لقد راهنتم منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية على وعى جميع المصريين الذين قدموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التى وجدوها تتحقق فى سنوات هى بمقياس الزمن قليلة ،فقالوا نعم لمئات المشروعات التى فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء"

وأردف " تلك المشروعات التى افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبث الحياة فى مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلاً...مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات فى عمر الأمم."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة ،قائلاً :"لقد استردت مصر -يا سيادة الرئيس- بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضياً بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن."