رئيس غينيا لمنتخب بلاده: إمّا أن تعودوا بكأس إفريقيا أو تعيدوا الأموال التي أنفقناها عليكم

اسماعيل عبد الحي - خيّر الرئيس الغيني، العقيد مامادو دومبويا منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الإفريقية بين العودة بالكأس أو إعادة الأموال التي تم إنفاقها عليهم في فترة الإعداد.

وحسب موقع "أفريكا فوت يونايتد"، أكد مامادو لمنتخب بلاده ضرورة العودة بكأس الأمم الإفريقية، متوعدا أنه وفي حالة عدم عودتهم سيكون عليهم أن يعيدوا الأموال التي تم إنفاقها عليهم، قائلا "عودوا بكأس الأمم الإفريقية أو أعيدوا الأموال التي تم إستثمارها فيكم".

تأكيدات الرئيس الغيني جاءت مساء أمس الإثنين، أثناء حفل أقيم في القصر الرئاسي في كوناكري، سلم خلاله مامادو علم البلاد إلى المنتخب الغيني، في إشارة دعم البلاد بكاملها للمنتخب الوطني في البطولة الإفريقية.

حديث الرئيس الغيني جاء عقب أداء المنتخب الغيني الضعيف في تصفيات كأس العالم، مما ألقى على اللاعبين مسؤولية كبيرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يشار إلى أن المنتخب غادر البلاد مساء أمس الإثنين، متجها إلى كيغالي للإستعداد لحضور بطولة الأمم الإفريقية.

وتقع غينيا في المجموعة الثانية التي يتنافس فيها كل من ملاوي وزيمبابوي والسنيغال.

وكان الرئيس الغيني الحالي العقيد مامادو دومبويا قد إستولى على الحكم عقب إنقلاب قام به في سبتمبر الماضي، على الرئيس ألفا كوندي.