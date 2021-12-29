بريطانيا / الشرطة تحتجز شابًّا بوحدة الرعاية النفسيّة كان يريد "إغتيال الملكة"

اسماعيل عبد الحي - كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية أمس الإثنين، أن الرجل الذي تسلل مسلّحا بقوس ونشاب إلى أراضي قصر وندسور (غرب لندن)، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، وأحتجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه، قال في شريط فيديو إنه يريد "إغتيال الملكة".

وأوقف الشاب المتسلل البالغ 19 عاما المقيم في ساوثهامبتون (جنوب إنقلترا) في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش من صباح السبت، بعد لحظات قليلة من تسلله إلى أراضي القصر، حيث كانت الملكة البالغة 95 عاما تقضي عيد الميلاد.

وأعلنت الشرطة الأحد، إنها إحتجزته في وحدة الرعاية النفسية.

ونشرت "ذي صن" صورا لمقطع فيديو أفادت بأنه نُشر على حساب المشتبه به على شبكة "سناب شات" قبل دقائق قليلة من محاولته التسلل.

وقال الشاب الذي كان يضع قلنسوة سوداء وقناعا أبيض ويمسك القوس والنشاب "أنا آسف لما فعلته وما سأفعله. سأحاول إغتيال الملكة إليزابيث".

وعرّف الشاب الذي إستخدم إشارات واضحة إلى سلسلة أفلام "حرب النجوم" عن نفسه بأنه هندي من السيخ يسعى إلى "الثأر" لمجزرة إرتكبتها القوات البريطانية عام 1919 ضد المتظاهرين في الهند.

ولم ترغب شرطة لندن في تأكيد صحة هذه الصور تحديدا، لكنها أشارت إلى أن "المحققين ينكبون على تقييم محتوى مقطع فيديو".

وتقضي الملكة إليزابيث الثانية فترة أعياد نهاية السنة في وندسور الذي بات مقر إقامتها الرئيسي، بعدما صرفت النظر عن الإنتقال على عادتها إلى ساندرينغهام، في شرق إنقلترا، بسبب تفشي كوفيد-19 مجددا في بريطانيا بفعل متحورة "أوميكرون" شديدة العدوى.

وإحتفلت الملكة السبت، مع عدد من أفراد الأسرة بينهم نجلاها تشارلز وإدوارد وزوجتاهما بأول عيد ميلاد لها منذ وفاة زوجها فيليب في أفريل عن 99 عاما.

ومحاولات إقتحام قصري وندسور وباكنغهام، مقر إقامة الملكة في قلب لندن، ليست أمرا غير مألوف.

ومن أبرز ما سجّل في هذا الإطار نجاح مايكل فاغان عام 1982 في الوصول إلى غرفة نوم الملكة التي كانت في سريرها في باكنغهام.

(فرانس برس)