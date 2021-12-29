اخبار العالم

الهند / إرتفاع عدد الإصابات بمتحوّر "أوميكرون" إلى 653

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - سجّلت الهند اليوم الثلاثاء، 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس ، في حين إرتفع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" إلى 653.

 

وأبلغت وزارة الصحة في الهند عن 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع عدد الحالات النشطة إلى 75456 حالة.

 

وأضافت إن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" إرتفع إلى 653، وتعافت 186 حالة على الأقل.

 

وأبلغت العاصمة نيودلهي وحدها عن 331 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، و144 حالة تعافٍ في الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت وزارة الصحة إن ولاية دلهي سجلت معظم حالات متحور "أوميكرون" في البلاد (142)، تليها ماهاراشترا (141)، وكيرالا (57)، وغوجارات (49)، وراجاستان (43).

 

 

 

المصدر: NDTV

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا