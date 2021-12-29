الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، تعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.

يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر أمس الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرا في الحكومة الجديدة.