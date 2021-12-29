الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وبحسب وسائل الإعلام الكويتية، تعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر أمس الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرا في الحكومة الجديدة.
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