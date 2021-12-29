الكويت.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام ولي العهد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - أدت الحكومة الكويتية جديدة، اليمين أمام ولي العهد، اليوم الأربعاء، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في عامين ونصف العام.

وتعصف بالبلد الخليجي الثري، خلافات بين أعضاء مجلس الأمة المنتخب، ونصفه تقريبًا من المعارضة، والحكومة الكويتية التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة، قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء، وهو من العائلة الحاكمة، وثمانية وزراء آخرين، لاستجواب في مجلس الأمة.

وهي المرة الثانية التي يقدم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالة حكومته، منذ تكليفه المرة الاولى في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ويترأس الشيخ صباح خالد الحمد، الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيرًا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الحكومية، إن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل الشيخ صباح خالد الحمد، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية، وذلك نيابة عن أمير البلاد الذي يعاني من مشاكل صحية.

ونقل ولي العهد عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، قوله: ”نتطلع بكل أمل وتفاؤل، إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية“.

وكانت المعارضة الكويتية، عززت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2020، بفوز 24 نائبًا محسوبًا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدًا.

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربعة أعوام، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في الأعوام الأخيرة، عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد، حيث يشكل الوافدون 70% من السكان.

وتبنّت دولة الكويت النظام البرلماني في عام 1962.

ومُنحت المرأة الكويتية، حق المشاركة بالاقتراع والترشح للانتخابات التشريعية، في عام 2005.

وتهز البلاد منذ أعوام، عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة، وشخصيات من الأسرة الحاكمة، والبرلمان الكويتي الذي تم حلّه مرات عدة.

وخلال تأدية اليمين، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستصب اهتمامها على معالجة ”الخلل الاقتصادي“ حيث تعاني الكويت الغنية بالنفط، من مصاعب اقتصادية، بعد تراجع أسعار النفط العام الماضي.