رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلنت تركيا، الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.

وسجلت تركيا في أحدث إحصائية معلنة، 184 وفاة، و32176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأرجع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في البلاد إلى سرعة تفشي المتحور “أوميكرون”.

وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في أكتوبر.

وكانت وزارة الصحة التركية، قد سجلت الثلاثاء، أعلى نسبة مئوية هذا العام بالنسبة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30 في المئة يوم الاثنين لتصل إلى 26099، وهي تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام.

وحذر وزير الصحة من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في تركيا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين “متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في أكتوبر.

وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157يوم الاثنين، مقارنة بـ173 في اليوم السابق.