الأردن يعلن حصيلة إصابات كورونا النشطة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن وجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة في إيجازها اليومي بأن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و57 ألفا و 295 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و 135 حالة شفاء.

يذكر أن، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي ، قال في تصريحات سابقة إن من لم يتلق لقاح فيروس كورونا بجرعتيه عليه الجلوس في بيته وعدم التسبب بمشاكل للأردن.

وكشف حجاوي عن شفاء حالتين مصابتين بمتحور “أوميكرون” وخروجهما من العزل، وزوال الأعراض منهما.

وأضاف حجاوي في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن هناك 33 حالة فقط مؤكدة بمتحور “أوميكرون”.

وأشار إلى أن “الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي دخلنا بها وصلنا لذروتها من 4-10 ديسمبر الجاري، وأننا وصلنا إلى معدلات بتناقص الاصابات، والمسبب للموجة هو متحور دلتا”.

ولفت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة إلى أن “أوميكرون” هو “خطر جديد، والبروتوكول الخاص به مفعل بطريقة صحيحة”.