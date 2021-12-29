مقتل شخصين وإنقاذ 24 شخصا في سواحل إزمير إثر غرق قارب مهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وسائل إعلام تركية بوفاة شخصين وإنقاذ 24 شخصا إثر غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير التركية.

وبحسب صحيفة “حريت”: “غرق قارب به مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير. ونتيجة لعمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها فرق خفر السواحل الجوية والبرية، تم العثور على جثتي مهاجرين، وتم إنقاذ 24 آخرين”.

يشار إلى أن طائرة ومروحية وزورقين ومجموعة غطس من خفر السواحل شاركوا في عملية الإنقاذ.