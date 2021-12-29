غانتس يقر حزمة “امتيازات” بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 ديسمبر 2021 02:20 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع بيني غانتس، اتخذ جملة من الإجراءات عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء.

وقالت القناة التاسعة الإسرائيلية إن غانتس قرر تقديم حزمة “امتيازات ” بعد أن عقد لقاء في منزله بمدينة روش هعاين قرب تل أبيب مع عباس.

ووفقا لما ذكرته القناة فإن القارات التي تم اتخاذها هي تقديم 100 مليون شيقل مدفوعات ضريبية، وتحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ 3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية، و600 تصريح لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـ vip g لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وقال غانتس، في تغريدة إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأهمية تعزيز التنسيق الأمني.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير بضواحي تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عُقد بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.