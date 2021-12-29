شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 38 شخص جراء انهيار منجم ذهب بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم إثر انهيار منجم ذهب في السودان.

وقال إسماعيل تيسو المتحدث باسم شركة الموارد المعدنية السودانية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إن حصيلة القتلى ارتفعت بعد العثور على مزيد من الجثث خلال جهود الانقاذ.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين دفنوا لم يتضح بعد، وكان الحادث قد وقع الأحد الماضي، في بلدة النهود في منطقة ويست كردفان.

وتمثل صادرات الذهب أهمية كبيرة للسودان، التي يبلغ تعداد سكانها 44 مليون نسمة، وكانت السودان قد وردت 93 طنا من الذهب خلال عام .2018 وتدار معظم مناجم الذهب في السودان بصورة شبه قانونية، ولا تلتزم بمعايير السلامة.