شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا وألاسكا» للطيران : إلغاء 250 رحلة جوية لسوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت شركتا طيران دلتا وألاسكا الجويتين مئات الرحلات الجوية أمس الثلاثاء بسبب سوء أحوال الطقس وارتفاع عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وقالت شركة دلتا أمس إنها ستلغي أكثر من 250 رحلة من أصل 4133 رحلة جوية مقررة خلال اليوم، بينما ألغت ألاسكا 170 رحلة جوية عبر خطوطها الجوية وحذرت من المزيد من الإلغاء والتأخير خلال الأسبوع.

وبلغ عدد الرحلات الملغاة بداية من الساعة 1400 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش)، سواء رحلات القدوم أو المغادرة من الولايات المتحدة، 1034 رحلة بالإضافة إلى تأخر 2694 رحلة، وذلك لليوم الخامس من قرارات الإلغاء.

وقالت دلتا للطيران إنها تعمل على تغيير مسار بعض الرحلات واستبدال بعض الطائرات.

وقالت شركة ألاسكا إنها تقلل من رحلات المغادرة من مدينة سياتل بنحو 20 بالمئة لإتاحة متسع من الوقت لتذويب الجليد من على الطائرات، وهي عملية لازمة في فصل الشتاء.

ورغم الاضطرابات القائمة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إنها لا تفكر حاليا في التوصية بتلقي اللقاح من أجل السفر الجوي الداخلي، وذلك ردا على اقتراح طرحه كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي في اليوم السابق.