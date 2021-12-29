شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو: 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأربعاء ، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 30 حالة عن أمس الثلاثاء، و36 إصابة عن يوم الأربعاء الماضي.

وهناك مصاب واحد يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بأعراض شديدة في طوكيو، مقابل اثنين أمس الثلاثاء ، بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 49 حالة، بزيادة ثلاث حالات عما تم تسجيله أمس.

ويصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان إلى مليون و 731 ألفا و 48 حالة، والوفيات 18 ألفا و385 ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قال يوم الخميس الماضي إن اليابان لن تعيد على الفور تشديد القيود على أنشطة المواطنين عقب تسجيل حالات عدوى محلية بالمتحور أوميكرون، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الفيروس.