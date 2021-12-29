شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تشرع في تصميم مركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم كوريا الجنوبية الشروع في مشروع مدني-عسكري في العام القادم لتصميم مركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في إطار مبادرة واسعة لتطوير صناعة الدفاع الفضائي في البلاد .

و قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية في - بيان اليوم الثلاثاء- ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، أن إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) كشفت عن المبادرة التي ستتكون من 24 مهمة رئيسية تهدف إلى تطوير أحدث التقنيات محليا،ورعاية صناعة الفضاء وتعزيز التعاون المدني-العسكري، حيث تتضمن المبادرة خطة لنقل تكنولوجيا الصواريخ الفضائية التي تعمل بالوقود الصلب ويجري تطويرها حاليا، إلى القطاع المدني على مراحل، مما سيمهد الطريق للتعاون المدني-العسكري في تطوير الصواريخ،وتعمل الوكالة الحكومية لتطوير الدفاع على تطوير التكنولوجيا في هذا الصدد .

و أضافت أنه إذا استمر مشروع نقل التكنولوجيا بنجاح، فسنكون قادرين على بدء خدمة إطلاق فضائية تجارية كاملة في منتصف العشرينات من القرن الحالي والتي بموجبها سيتم إطلاق قمر صناعي محلي على متن مركبة إطلاق فضائية تنتجها شركاتنا من أرضنا وفقا للوكالة.

وركز الجيش الكوري الجنوبي جهوده لبناء قدرات أمن الفضاء حيث عززت الولايات المتحدة والصين وقوى رئيسية أخرى وجودها في المجال الأمني الناشئ.