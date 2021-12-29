شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 9195 إصابة بكورونا و302 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 9195 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 808 آلاف و886 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 302 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 480 ألفا و592 حالة .

وقد بلغ إجمالي حالات الاصابة بمتحور أوميكرون في الهند 781 حالة، حيث سجلت دلهي أكبر عدد إصابات بالمتحور بلغ 238 حالة.