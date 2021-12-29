شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «هاري ريد» الزعيم السابق للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي هاري ريد الزعيم السابق للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال ولايتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما ، عن عمر ناهز 82 عاما، وفق ما أفاد بيان صادر عن عائلته وتنازلت وسائل الإعلام الأمريكية، وقد اشتهر ريد بآرائه الخاصة فيما يتعلق بحرب العراق و وصول أوباما إلى البيت الأبيض.

وفي تغريدة على تويتر نعى زعيم الغالبية الديموقراطية الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ريد وقال : كان هاري ريد أحد أكثر الأفراد المدهشين الذين قابلتهم على الإطلاق، لم ينس أبدًا من أين أتى واستخدم غرائز الملاكمة ليقاتل بلا خوف أولئك الذين يؤذون الفقراء والطبقة الوسطى، لقد رحل ولكنه سيمشي بجانب العديد منا في مجلس الشيوخ كل يوم.

ولد ريد عام 1939 في بلدة "سيرتش لايت" في نيفادا التي عمل والده في أحد مناجمها، وعاش طفولته في منزل فقير يبعد عن مدرسة 65 كيلومترا تقريبا.

انتخب ريد رغم نشأته المتواضعة عضوا في مجلس الشيوخ عام 1986، حيث تخرج من جامعة ولاية يوتا ثم انتسب إلى جامعة واشنطن للقانون، واضطر لاحقا للعمل ليلا كحارس في مبنى الكابيتول ليتمكن من دفع أقساطه، وأصبح زعيم الديموقراطيين في المجلس بعد انتخابات عام 2004، وتولى منصب زعيم الغالبية بين عامي 2007 و2015.