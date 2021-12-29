29 ديسمبر , 2021
زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية (أرشيفية - بلاتو أكاديمي).
ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة كريت، اليوم (الأربعاء)، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.
وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجة سابقاً، وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون سكاي اليوناني «شعرت به».
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزيرة كريت اليونانية... مدن مصرية تشعر به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.