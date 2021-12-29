زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جزيرة كريت اليونانية... مدن مصرية تشعر به

ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة كريت، اليوم (الأربعاء)، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة. وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن بعض المدن المصرية شعرت بالزلزال.

وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى 5.7 من 5.6 درجة سابقاً، وقال تسلينتيس الذي كان في كريت لتلفزيون سكاي اليوناني «شعرت به».

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً، في حين ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.