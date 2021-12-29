داسيا تطلق نسخة خاصة من أيقونتها دستر

كشفت شركة داسيا النقاب عن سيارتها الخاصة "دكستر اكستريم" Duster Extreme الجديدة، والتي تتمتع بتطعيمات باللون البرتقالي على سطح الجسم والعديد من التجهيزات الإضافية.

وأوضحت الشركة الرومانية أن النسخة الخاصة Extreme تلفت الأنظار إليها من خلال التطعيمات باللون البرتقالي على سطح الجسم الخارجي مع توقيعات بنفس اللون على قضبان السقف والمؤخرة.

وتظهر حليات باللون البرتقالي أيضاً في المقصورة الداخلية، كما تتألق بنفس اللون كل من خيوط الحياكة وفتحات التهوية وعلى الكونسول الأوسط والأبواب، وتم تغطية المقاعد بكسوة جلدية قماشية بألوان داكنة.

ومن التجهيزات الإضافية التي تتمتع بها السيارة الخاصة وظيفة تدفئة مقعد السائق والراكب الأمامي، ونظام الدخول بدون مفتاح والكاميرا الفائقة، وتتمتع السيارة بشاشة لمسية قياس 8 بوصة للتحكم في نظام الملتيميديا، وتزخر السيارة بمكيف للهواء.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة على محرك بقوة 101 حصان، بالإضافة إلى توافر العديد من محركات البنزين والديزل بقوة من 116 إلى 150 حصان، وبعضها يعمل بنظام الدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من حوالي 17 ألف و950 يورو.