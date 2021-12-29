بعد عامين على عقد القران.. فوز العتيبي توثق حفل زفافها

ونشرت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل ”سناب شات“ استعداداتها لحفل الزفاف، من وضع مساحيق التجميل إلى تصفيف الشعر، كما ارتدت فستان الزفاف الأبيض، في الوقت الذي أرفقت فيه مقاطع الفيديو بالأغاني الرومانسية.



ولاحقا، ظهرت مع زوجها الموسى، الذي ارتدى الزي السعودي التقليدي في الحفل، كما ظهر الثنائي، المثير للجدل، وهما يعانقان بعضهما البعض. ولاحقا، ظهرت مع زوجها الموسى، الذي ارتدى الزي السعودي التقليدي في الحفل، كما ظهر الثنائي، المثير للجدل، وهما يعانقان بعضهما البعض.

وكان اللافت عدم توثيق فوز العتيبي لأي من الحضور أو لقاعة الزفاف، فيما لم تكشف إن كان زفافا بالفعل، أم أقامته كجلسة تصوير في ذكرى الزواج.