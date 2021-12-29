الصحة تصدر أمرا وزاريا بتعيين هذه الفئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، امرا وزاريا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر الصحة ببغداد والمحافظات.