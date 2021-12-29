الصحة تصدر أمرا وزاريا بتعيين هذه الفئة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، امرا وزاريا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر الصحة ببغداد والمحافظات.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي، اصدرت وزارة الصحة امر وزاري بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر صحة بغداد والمحافظات".
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