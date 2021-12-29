انت الان تتابع خبر اللواء رسول عن استشهاد العقيد ياسر الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على داعش، وذلك بعد ان بث داعش الارهابي فيديو لعملية قتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني.