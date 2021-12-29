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ارتفاع أسعار النفط

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

 

كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.3% أيضا إلى 79.17 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر.

 

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر 2021، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثل ملاذات آمنة.

 

ومع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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