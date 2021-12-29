برشلونة يواجه ريال مايوركا بدون فريق كامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصل فيروس كورونا المستجد التوغل في صفوف نادي برشلونة الإسباني، ليكون النادي الكتالوني مضطرا لمواجهة ريال مايوركا بدون فريق كامل.



وكان نادي برشلونة قد أعلن، الإثنين الماضي، تعرض مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت وظهيره البرازيلي داني ألفيس للإصابة بفيروس كورونا، قبل أن يلحق بهما الظهيران الإسبانيان جوردي ألبا وأليخاندرو بالدي يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي برشلونة، الأربعاء، تعرض 3 لاعبين جدد للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم الفرنسيان صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الإسباني جافي.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاءت نتيجة الفحوصات التي تعرض لها اللاعبون عثمان ديمبلي وأومتيتي وجافي بخصوص فيروس كورونا إيجابية".

وأضاف البيان: "اللاعبون في صحة جيدة، وهم معزولون في المنزل، كما أخبر النادي الجهات المختصة".

وبذلك يكون إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف برشلونة 7 لاعبين، وذلك قبل 4 أيام فقط من مواجهة ريال مايوركا، الأحد المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ولن يكون هؤلاء فقط هم الغائبون عن برشلونة أمام مايوركا، حيث يغيب أيضا الظهير الأمريكي سيرجينو ديست بسبب الإصابة، وكذلك لاعب الوسط الإسباني بيدري، فيما يغيب لاعب الوسط الإسباني الآخر سيرجيو بوسكيتس للإيقاف.

في المقابل، سيلعب برشلونة بدون أبرز مهاجميه أمام ريال مايوركا، فبالإضافة إلى ديمبلي، يغيب الثلاثي أنسو فاتي ومارتن برايثوايت وممفيس ديباي، بالإضافة إلى الوافد الجديد فيران توريس بسبب الإصابة.