تونس تقر استخدام لقاح سبوتنيك كجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقرّت السلطات الصحيّة في تونس، الأربعاء، استخدام لقاح سبوتنيك الروسي كجرعة تنشيطية ضد كورونا.



وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن وزارة الصحة التونسية أقرّت إعطاء لقاح سبوتنيك لايت ذي الجرعة الواحدة الواقي من كوفيد-19 كجرعة تنشيطية.

وسجّلت تونس أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا مع تسجيل 670 مصابا بالفيروس خلال 24 ساعة إلى جانب ثلاث وفيات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء.

وهذه أعلى حصيلة إصابات تشهدها تونس منذ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي الذي شهد إصابة 840 شخصا بالفيروس.

وتعرضت تونس إلى موجة وبائية عاتية في الصيف تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات حيث فاقت أقصاها تسعة آلاف اصابة في اليوم ما تسبب في ضغط شديد في المستشفيات.