خلال أسبوع.. العالم يسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجل العالم حصيلة قياسية للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الخطورة التي تمثلها أوميكرون لا تزال "عالية جدا" وقد تشكّل ضغطا على الأنظمة الصحية، في وقت تسجّل فيه العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد على إثر المتحورة شديدة العدوى.

وارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي، ما وضع حكومات من الصين إلى ألمانيا وفرنسا أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة.