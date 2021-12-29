البرلمان الإثيوبي يصادق بالأغلبية على تشكيل لجنة الحوار الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل.



ووافق البرلمان الإثيوبي في جلسته الاستثنائية بأغلبية الأصوات على مقترح مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل.

وفي العاشر من الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع إعلان لتشكيل لجنة الحوار الوطني كمؤسسة مستقلة، يناط بها إجراء حوار وطني شامل، وأحال حينها المشروع إلى البرلمان من أجل المصادقة.

و في جلسة استثنائية، بحث مجلس نواب الشعب مسودة إعلان تشكيل لجنة الحوار الوطني، واستمع أعضاء البرلمان لتوصيات اللجنة الدائمة للقانون والعدالة والديمقراطية حول المسودة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ناقشت المسودة مع أقسام مختلفة من المجتمع وأصحاب المصلحة.

وشهدت جلسة البرلمان مناقشات ومداخلات وتعليقات حول أهمية مسودة الإعلان ومن ثم تمت المصادقة على مشروع إعلان تشكيل لجنة الحوار الوطني الشامل ، بأغلبية الأصوات .

و لجنة الحوار الوطني تشمل جميع النخب السياسية والاجتماعية المتنوعة تجاه مختلف القضايا الوطنية الرئيسية بشكل عام، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإثيوبي في العاشر من الشهر الجاري.

وحينها، أشار البيان إلى أن الحكومة الإثيوبية وعدت عقب إجراء الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، بإجراء حوار وطني شامل حول مختلف القضايا الوطنية، من أجل اتخاذ موقف مشترك على القضايا الوطنية.