دعوة ألمانية إلى حظر استيراد بضائع العمل القسري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى حظر استيراد بضائع منتجة عبر العمل القسري.



وقالت بيربوك، إن مثل هذا الحظر على الشركات الأوروبية يجب أن يُطبق أيضاً على الشركات الأجنبية التي ترغب في بيع منتجات في السوق الأوروبية.

ودعا البرلمان الأوروبي في مارس (آذار) الماضي إلى حظر استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاقتراح.

ويمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على المنتجات القادمة من منطقة شين غيانغ الصينية. وتواجه القيادة الصينية اتهامات باستغلال الأويغور المسلمين هناك في العمل القسري.

ونفت الصين الاتهامات ووصفتها بـ "أكاذيب". وفي الولايات المتحدة فعل الرئيس جو بايدن قانوناً لتقييد استيراد المنتجات من شينغ يانغ قبل عيد الميلاد .