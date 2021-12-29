تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، الثلاثاء، إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.



وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت الإثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي، طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وتوفي السبسي يوم 25 يوليو (تموز) 2019 عن 93 عاماً بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.

وأبلغ الطرخاني وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".