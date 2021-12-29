أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام ولي العهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء في قصر بيان.



وأمس الثلاثاء أصدر ولي عهد الكويت، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتتألف الحكومة الجديدة 15 وزيرا، هم: أحمد منصور الأحمد الصباح وزيرا للداخلية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

إضافة إلى عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتضم أيضا رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

فضلا عن جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وحمد أحمد روح الدين وزيرا للإعلام والثقافة.، وخالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة.

وتولى عبدالوهاب محمد الرشيد في التشكيلة الجديدة وزارة المالية ووازرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.

وكلف مبارك زيد العرو المطيري بوزارة الدولة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وشغل محمد عبيد الراجحي منصب وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.