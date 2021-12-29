محكمة الجنايات الكويتية تقضي حبس وعزل 6 قضاة في قضية غسيل أموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، المتهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من خمس سنوات إلى 15 سنة لستة قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وفقا لموقع 24.



وقضت المحكمة ببراءة قاض وتغريم آخر خمسة آلاف دينار، وقضت بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

وكانت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، وثمانية إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم.

وكانت الداخلية الكويتية ألقت القبض على الإيراني صالحي في اغسطس (آب) 2020 بتهمة غسيل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت، بينهم 10 قضاة.

ولايعتبر هذا الحكم نهائياً حيث إن هناك درجات أخرى للتقاضي.